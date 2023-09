Ökumene in Rheinberg Die St.-Nikolaus-Kirche in Orsoy wird bald zu einem Wohnhaus umgebaut

Am Sonntag, 14. Oktober, endet die 175-jährige Geschichte der katholischen Kirche St. Nikolaus in Orsoy. Dann wird Weihbischof Rolf Lohmann die Kirche in einer Messe, die um 18 Uhr beginnt, profanieren. Das heißt, dass St. Nikolaus dann keine Kirche mehr ist – auch wenn sie weiterhin wie eine Kirche aussieht. Aber Gottesdienste finden darin nicht mehr statt und der Weg für eine andere Nutzung des Gebäudes ist frei.