Tag der seelischen Gesundheit : „Psychische Erkrankungen sind kein Makel“

Das St.-Nikolaus-Hospital lädt zum Tag der seelischen Gesundheit. Chefärztin Dorothee Müller (v.l.), Geschäftsführer Ralf Nennhaus, Ines Leuchtenberg vom Gesundheitsamt Kreis Wesel, Oberarzt Matthias Baier und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Maria Kreutz stellen das Programm vor. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Das St.-Nikolaus-Hospital bietet zum Tag der seelischen Gesundheit am Mittwoch, 9. Oktober, ein kompaktes Informationsangebot.

Offenheit statt Tabus ist die Botschaft in der Woche der seelischen Gesundheit. Im Kreis Wesel finden dazu rund 30 Veranstaltungen bis Freitag, 11. Oktober, statt. Sie sind rund um den Tag der seelischen Gesundheit gruppiert, ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) international aufgestellter Aktionstag. Verschiedene Angebote dienen dazu, die vielfältigen ambulanten und stationären Angebote in der Region wie den Kommunen bekannter zu machen. Mit einem Tag der offenen Tür beteiligt sich auch das St.-Nikolaus-Hospital am Mittwoch, 9. Oktober, ab 15 Uhr.

Das St.-Nikolaus-Hospital gehört als Fachklinik zum Moerser St.-Josef-Krankenhaus. Seit 2012 gibt es im Kreis Wesel das „Bündnis Depression“, in dem Fachleute für ein umfangreiches Hilfe- und Unterstützungsangebot sorgen. Für den Geschäftsführer Ralf Nennhaus ist diese Aktionswoche der willkommene Anlass, „Öffentlichkeit zu schaffen und das Spektrum vom St.-Nikolaus-Hospital der Bevölkerung vorzustellen.“ Das Gesamtpaket im Rahmen der Aktionswoche sei maßgeschneidert. Ihm gehe es am Rheinberger Standort auch darum, seelische Erkrankungen aus der Tabuzone zu holen. Information sei der Schlüssel zur Transparenz. „Seelische Erkrankungen können unvermittelt jeden Menschen treffen, egal, in welchem Alter“, so Nennhaus.

Auch Angehörige und Freunde müssten sich zunächst mit Themen wie Depression, Angstpsychosen, Suchterkrankungen wie geriatrische Erkrankungen auseinandersetzen. Sie wollen erfahren, wie sie sich richtig verhalten können. „Eine psychische Erkrankung ist kein Makel, sondern gut behandelbar. Die Eigenverantwortung ist wichtig“, sagt Ines Leuchtenberg (Gesundheitsamt Kreis Wesel). Gerade Depressionen und psychische Erkrankungen nähmen bei Arbeitnehmern zu. „Wir haben bereits junge Menschen, die davon betroffen sind“, so Chefärztin Dorothee Müller. Gleichzeitig ermöglicht das St.-Nikolaus-Hospital, sich im Sinne der Prävention schlau zu machen. Die Rheinberger Ärztin Müller wie auch Matthias Baier als leitender Oberarzt sehen mit diesem Angebot eine große Chance, „Berührungsängste abzubauen“, wie sie erklären. Noch immer litten Patienten unter einer Stigmatisierung. Vorurteile gelte es in der Bevölkerung weiter zu reduzieren, betont Müller.

Moderne Diagnostik und Therapien mit multiplen Ansätzen dienten dazu, Betroffene mit entsprechenden Krankheitsbildern zu behandeln und begleiten. Das St.-Nikolaus- Hospital verfügt über 86 stationäre und 23 teilstationäre Plätze in einer Tagesklinik sowie zwei geschützte Bereiche. Angeschlossen sind eine Psychiatrische Institutsambulanz und eine Gerontopsychiatrische Beratungsstelle.

Der Tag der offenen Tür beginnt in Rheinberg am Mittwoch, 9. Oktober, um 15 Uhr mit einer Begrüßung durch Chefärztin Müller und bietet im zweiten Obergeschoss (Raum 2.44) verschiedene Vorträge. So beispielsweise zum Thema Depression, das sich an Betroffene, Angehörige wie Interessierte richtet (15.30 und 17.30 Uhr). „Wir wollen sensibilisieren und aufklären“, erklärt Müller. Im Anschluss referiert ab 16.30 Uhr Oberarzt Baier über „Fachärztliche Behandlung im St.-Nikolaus-Hospital“.

Im Therapieraum 6 (Raum 2.53) besteht um 15.30 und 17 Uhr das Angebot, sich mit Entspannungstechniken bekannt zu machen. Im Untergeschoss lädt Fachkraft Ingo Steinert, jeweils um 16 und 17.30 Uhr, zu Deeskalationstechniken mit praktischen Übungen ein. Sport- und Bewegungstherapeutin Gianna Dombrowski stellt Qi Gong vor.

Weitere Stände geben Infos zur Ergo- und Kunsttherapie wie Keramik. An anderer Stelle sind Einblicke in ambulante Behandlungsmöglichkeiten, psychologische Therapieangebote und die Tagesklinik möglich. Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle mit Schwerpunkt Wohnen im Alter stellt sich vor.