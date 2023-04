Rheinberger Bruderschaft St.-Michaelis-Schützen stellen einen Maibaum auf

Am Sonntag, 30. April, findet das traditionelle Maibaumsetzen und Maibaumschießen der St.-Michaelis-Schützenbruderschaft Rheinberg zum inzwischen fünften Mal statt. Um 15 Uhr treten die Schützinnen und Schützen an diesem Tag am Schützenhaus am Pulverturm (Innenwall) an, um bei einem kleinen Umzug den Maibaum durch Rheinbergs Straßen zu transportieren. Es geht über den Innenwall, die Rheinstraße und den Großen Markt bis zum Kirchplatz am St.-Peter-Pfarrheim. Dort soll der Baum dann mit viel Muskelkraft auf dem Vorplatz des St.-Peter-Kindergarten aufgestellt werden und den Wonnemonat Mai begrüßen