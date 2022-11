Tradition in Rheinberg : St. Martin zieht über den Annaberg und durch die City

Rheinberg Rabimmel, rabumm: Am Samstag und Sonntag bewegen sich Laternenumzüge durch Rheinbergs Innenstadt. Am Sonntagabend findet in der Stadthalle das Finale statt.

Sankt Martin steht für eine zentrale Botschaft: das Teilen. Daran wird bei den Martinszügen erinnert, bei denen viele hundert Kinder mit bunten Laternen wieder über den Annaberg und durch die Innenstadt ziehen. Das Martinskomitee 1903 ermuntert alle Rheinbergerinnen und Rheinberger, Fenster und Vorgärten am Zugweg mit bunten Lichtern oder Laternen zu schmücken und so für ein wunderschönes Stadtbild zu sorgen. Auf dem Annaberg ist am Samstag, 12. November, die Grundschule um 17 Uhr Treffpunkt zum Einsingen. Um 17.30 Uhr beginnt der Zug, der über Grote Gert, Franken-, Schützen-, Finkenstraße, Drosselweg, Fasanenweg-, Schützenstraße, Zeisigweg und Grote Gert zurück zum Schulhof führt. Dort ist die Mantelteilung. In der Rheinberger Innenstadt ist am Sonntag, 13. November, ist um 17 Uhr Einsingen an der Schule Kurfürstenstraße/Pulverturm. Um 17.30 Uhr beginnt der Zug über Kurfürsten-, Ritterstraße, Entenmarkt, Rheinstraße, Fisch-/Holzmarkt, Gelder-, Kamper Straße, Innenwall, Kurfürsten-, Ritterstraße, Alte Rheinstraße zum Großen Markt. Dort ist Mantelteilung. Zum Finale sind nach der Tütenausgabe gegen 18.30 Uhr alle in die Stadthalle eingeladen, die beim Sammeln für St. Martin und beim Schmücken der Häuser mitgemacht haben oder die auf andere Weise dem Martinsgedanken verbunden sind. Interessantes über das Martinskomitee Rheinberg ist auf der neuen Homepage nachzulesen: www.sankt-martin-rheinberg.de