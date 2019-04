St.-Evermarus-Schützen Borth : Susen steht der Schießabteilung weiter vor

Borth Auf der Abteilungsversammlung der Evermarus-Schützen wurde der Vorsitzende einstimmig wiedergewählt.

(RP) Zur jüngsten Jahreshauptversammlung der Sportschützen der St.-Evermarus-Schützenbruderschaft Borth 1724 konnte der 1. Vorsitzende Hermann Hücklekemkes neben den anwesenden Mitgliedern und dem amtierenden König Frank Hoster auch Brudermeister Franz-Josef Susen, den stellvertretenden Brudermeister Martin Klentges-Topoll sowie Kassenprüfer Christian Seuß auf dem Schießstand an der Pastor-Wilden-Straße begrüßen.

Nach dem Verlesen der Geschäfts- und Kassenberichte der Schießabteilung sowie der Jungschützen wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Im Anschluss standen die obligatorischen Neuwahlen für den Vorstand der Schießabteilung an. Hierbei wurden Michael Susen als 1. Vorsitzender, Hermann Hücklekemkes als 2. Vorsitzender, als 1. Schießmeister Friedhelm Elbers und Robin Schüler als Jugendsportwart in ihren Ämtern jeweils einstimmig bestätigt.

Schießmeister Elbers ehrte danach die vielen verschiedenen Sieger der Vereinsmeisterschaften und überreichte Pokale an folgende Schützen: Mariele Oosterdijk (140 Ringe), Julia Bongers (132, beide Schüler weiblich); Timo Röhling (121), Maximilian Schrörs (113, beide Schüler männlich); Marcel Haupt (262), Thorsten Bongers (256), André Baaken (228, alle Schützen männlich); Petra Dormann (299), Claudia Chindemi (295), Carmen Lorenz (295, alle Damen aufgelegt); Axel Dormann (300), Herbert Hollax (295), Mark Meyer (291, alle Altersklasse aufgelegt); Christel Kramer (285), Karin Edel (284), Jutta Kohl (281, alle Seniorinnen); Friedhelm Ebers (294), Hermann Hücklekemkes (291, beide Senioren); Helmut Balzen (291), Gerd Janssen (291), Karl-Heinz Kröll (274, alle Senioren älter 69); Carmen Lorenz (145), Axel Dormann (144), Friedhelm Ebers (144, alle KK-Gruppe). Den Steigerungspokal sicherte sich in diesem Jahr Mariele Oosterdijk mit einer Verbesserung von 136 Ringen im Vergleich zum Vorjahr, den Heinz-Laakmann-Gedächtnispokal gewann in diesem Jahr Hans-Günther Bühning.