Katholische Kirchengemeinde : St. Anna feiert am Sonntag Patronatsfest

St. Anna feiert am Sonntag Patronatsfest

Rheinberg Am Sonntag, 26. Juli, feiert die St.-Anna-Gemeinde in Rheinberg als Teilgemende von St. Peter ihr Patronatsfest, das Fest der heiligen Anna. Anna, die Großmutter Jesu, ist Patronin der Kapelle auf dem Friedhof und auch der vor ca. 40 Jahren errichteten „neuen“ Kirche und ist dem gesamten Stadtteil Annaberg zur Namensgeberin geworden.

Der Festtag beginnt mit einer Messe um 11.30 Uhr in der St.-Anna-Kirche. Anschließend ist die Anna-Kapelle oben auf dem Friedhof den ganzen Tag über zu stillem Gebet geöffnet, eine der seltenen Möglichkeiten, einmal einen Blick in das Innere dieser Kapelle zu werfen. Der Tag endet mit einem Abendlob um 17 Uhr, unten in der Anna-Kirche.