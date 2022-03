Jahreshauptversammlung des Rheinberger Mundart-Vereins : „Horsters Däärk“ ist jetzt Ehrenmitglied

Rheinberg Der Rhinberkse Sprookverein Ohmen Hendrek zeichnete Mundart-Experten Theo Horster aus. Der heute 86-Jährige befasste sich schon in den fünfziger Jahren mit dem Platt seiner Heimatstadt. Er ist unter anderem Autor des Rheinberger Wörterbuchs.

Der Respekt und der Dank seiner Freunde aus dem Rhinberkse Sprookverein Ohmen Hendrek ist Theo Horster jederzeit gewiss. Der Verein hat nun beschlossen, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen. Bei der mit 30 Frauen und Männern gut besuchten Jahreshauptversammlung in der Alten Apotheke am Markt überreichte ihm der Baas (also der Vorsitzende) des Platt-Clubs, Rolf Kuhlmann, eine Urkunde. „Vööl häd hei för dat Rhinberkse Platt und de Sprookverein gadoon un geschreewe“, heißt es darauf.

Horster freute sich sehr über die erst dritte Auszeichnung des Vereins seit der Wiedergründung 2001. Bisher sind nur der im Juli 2004 90-jährig verstorbene Jupp Gormanns und Norbert „Nöpp“ Ricking zum „Ehrernbaas“ ernannt worden. Der 86-Jährige bedankte sich mit einer Rede in Reimform, in der er damit schloss, dass die Muttersprache bewahrt werden sollte: „We dünt ons Mooderschprook bewaare.“

Der Verein beschloss, der Ukraine-Hilfe des Amplonius-Gymnasiuims 500 Euro zukommen zu lassen. Geplant ist, Ende Oktober einen plattdeutschen Nachmittag in Rheinberg durchzuführen, in Budbereg soll er Anfang November sein. Das geplante Theaterstück mit der Mundarttruppe ist auf 2023 verlegt worden. Künftig treffen sich die Mundart-Freunde an jedem ersten und dritten Montag im Monat um 16.30 Uhr in der Alten Apotheke.