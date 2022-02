Sportangebote in Rheinberg : Politik geht in die Solvay-Sauna

Ob und – wenn ja – wie es mit der Sauna im Hallenbad weitergehen kann, ist offen. Das Kaltwasserbecken ist seit Jahren defekt und mit Flatterband abgesperrt Foto: Armin Fischer (arfi)

RHEINBERG Der Sportausschuss hat sich vor Ort umgesehen, um sich ein genaues Bild zu machen von der in die Jahre gekommenen Anlage. Die hat ihre Stammkunden. Die sorgen sich. Noch ist nicht entschieden, ob der Ofen bald aus ist.

Die Sauna, separater Teilbereich vom Solvay-Bad, ist in die Jahre gekommen. Und sie droht zu verschwinden, wenn das Hallenbad neu gebaut wird. Die Sorge jedenfalls unter den Saunafreunden in Rheinberg ist groß (wir berichteten mehrfach). Um sich ein genaues Bild vor Ort machen zu können, haben die Mitglieder des Rheinberger Sportausschusses die Sauna besucht, die dabei natürlich nicht beheizt war.

In Kleinstgruppen nahmen die Politiker die Sauna in Augenschein. Jeweils 20 Minuten lang nutzten sie die Gelegenheit, sich über die energieintensive Technik zu informieren, sich Umkleiden und das Kalt-wasserbecken anzuschauen, das wegen eines Defekts schon lange nicht mehr in Betrieb ist. Eine Reparatur würde allein rund 2500 Euro kosten – Geld, das die Stadt in angespannter Haushaltslage dafür nicht mehr aufbringen will.

Info Hochrechnungen im Stadthaus Kosten Mit Blick auf die Kosten wird vom Bau einer neuen Sauna abgeraten. Deren Anteil an den jährlichen Energiekosten liege bei mehr als 8000 Euro. Die gesamten Betriebskosten für die Sauna beziffert die Stadt nach ihren Berechnungen mit mehr als 33.000 Euro pro Jahr. Ein Neubau würde die Gesamtkosten für ein Hallenbad um rund 2,8 Millionen Euro nach oben treiben.

Über die aktuelle Sauna-Auslastung berichtete die Pächterin Buai Döppers ihren Gästen. Corona, reduzierte Öffnungszeiten und demzufolge weniger Gäste zeigten ihre Wirkung, erklärte sie. Sonnenbank wie Massage-Termine würden momentan nicht in Anspruch genommen. Die Stadt hat ihren Pachtvertrag nach 15 Jahren zum 1. Juli gekündigt. Einen neuen lehnt man im Stadthaus ab.

Der Sportausschuss hat sich die Sauna angesehen, die von Buai Döppers (2.v.l.) betrieben wird. Ihr Pachtvertrag ist vorsorglich gekündigt worden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Die Sauna wie auch die kleine Außenlage im Hof genügen heutigen Standards kaum noch. Der Gedanke, einen Standort mit einer öffentliche Sauna aufzuwerten, ist auch nicht mehr so drängend. Reizvolle Bade- und Sauna-Angebote in der Nachbarschaft haben gegenüber Rheinberg die Nase vorn. Aber als Konkurrenz zu modernen Sauna-Landschaften habe sich Rheinberg eh nie verstanden, so die Politiker.

Bereits im Jahr 1974 wurde das Hallenbad erbaut. Ähnlich alt ist die Technik, mit der die Sauna betrieben wird. „Sie ist störanfällig. Die Suche nach Ersatzteilen wird daher schwierig“, hieß es aus der Besucherrunde. Die Frage, ob die Sauna erhalten bleiben kann, bis die Politik einen gangbaren Weg für die Bad-Zukunft gefunden hat, beschäftigt den Ausschuss.

Im vorigen Jahr hat Partnerschaft Deutschland (PD), ein Beratungsunternehmen für Bund, Länder und Kommunen, das Solvay-Hallenbad im Auftrag der Stadt auf Herz und Nieren geprüft. In einer Sondersitzung wurde das Ergebnis vorgestellt. Entweder Grundsanierung oder Neubau, lautet die Empfehlung. „Noch ist nichts endgültig entschieden. Behalten bis zum Abriss oder Neubau des Hallenbads mit Sauna“, so Ralf Vogel (FDP), gehöre zu den diskutierten Optionen.

Es gibt aber auch eine Variante ohne Saunabetrieb. Von verschiedenen Konzepten, die der Verwaltung vorlägen, sprach Badebetriebsleiter Dustin Strelow. Knackpunkt seien die fehlenden Finanzen. Die intensive Suche nach Förderprogrammen, die auf energetische Bauweise, moderne wie umweltbewusste Technik inklusive alternativer Energien setzen, sei daher wichtig, um in der Entscheidungsfindung weiterzukommen. Für solche Projekte gebe es Förderprogramme. Das Aufspüren sei dabei das Problem. „Uns fehlen beispielsweise auch noch die Nennwerte als Grundlage für eine Kosten-Nutzen-Analyse“, so Frank Baumbach (Die Partei) mit Blick auf die Kostenberechnung, beispielsweise für die Anheizphase des Saunaofens.