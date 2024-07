Kanalbauarbeiten in Rheinberg Sperrungen bei Edeka auf der Bahnhofstraße

Die Stadt Rheinberg weist auf eine größere Baustelle in der Innenstadt hin. Demnach werden im Auftrag der Stadt ab Montag, 22. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 26. Juli, Arbeiten am Kanal in der Bahnhofstraße in Höhe des Edeka-Marktes Kusenberg durchgeführt. Dafür sei es notwendig, umfangreich abzusperren, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Im Bereich der Baustelle bis zum Bahnübergang an der Bahnhofstraße wird der Verkehr durch eine Ampelanlage einspurig geregelt. Die Stadt geht davon aus, dass es durch die Absperrungen zu einem Rückstau des Verkehrs sowohl innerstädtisch, als auch aus Richtung der Moerser Straße kommen kann.