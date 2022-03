Hilfsaktion von St. Peter Rheinberg : Spendenflut für die Flüchtlingswohnung

Rheinberg Die Kirchengemeinde St. Peter hatte um Einrichtungsgegenstände gebeten, weil sie sechs ukrainische Frauen und Kinder aufnimmt. Die Reaktion war überwältigend. Ein paar helfende Hände werden noch vor Freitag gebraucht.

Viel hat nicht gefehlt und alles wäre zusammengebrochen: In der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter standen die Telefone am Montag nicht mehr still. Die Gemeinde hatte am Wochenende einen Aufruf gestartet. In den nächsten Tagen, wahrscheinlich am Freitag, treffen sechs Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt ein, denen geholfen werden soll. „Es handelt sich um drei Kinder, zwei Mütter und eine Oma. Eine Budberger Familie aus unserer Gemeinde hat Kontakt zu ihnen und wir möchten helfen“, sagt Pfarrer Martin Ahls.