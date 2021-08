Ossenberger Wochenmarkt mit Sonderprogramm : Spendenaktion für „Bewegen hilft“

Ossenberg Auch WDR-Moderatorin Yvonne Willicks kommt am Samstag zum Ossenberger Wochenmarkt. Sie wird ebenso wie Bürgermeister Dietmar Heyde und Landrat Ingo Brohl mit der Sammelbüchse herumgehen.

Am Samstag findet aber nicht nur der Spenden-Wochenmarkt von 8 bis 13 Uhr statt, die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ wird um 10 Uhr auf dem Ossenberger Dorfplatz sogar offiziell eröffnet. „Wir erwarten dann mit WDR-Moderatorin Yvonne Willicks, Schalke- und MSV-Legende Didi Schacht, Landrat Ingo Brohl und Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde prominente Spendensammler, die tatkräftig die Spendendosen kreisen lassen“, kündigte Kämmerer an.

Die Aktion „Bewegen hilft“ hat seit 2013 über 600.000 Euro an Spenden eingesammelt, die den unterschiedlichsten sozialen Gruppierungen abzugsfrei zur Verfügung gestellt wurden. In diesem Jahr werden unter anderem das ambulante Kinderhospiz Xanten-Sonsbeck, der Kalisto-Tierpark, die Telefonseelsorge Niederrhein, die Aids-Hilfe Wesel, die Lebenshilfe Moers und die Behindertensportgemeinschaft Alpen bedacht. „Auch der Verein Angelman, der mir besonders am Herzen liegt, da unsere Tochter Lea an dem seltenen Angelman-Symdrom leidet, wird durch ,Bewegen hilft’ unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar“, ergänzt Carsten Kämmerer.