Rheinberger Unternehmer Spenden zum Sechzigsten

Wer Clemens Geßmann kennt, der weiß: Der Mann kann arbeiten. In seinem Unternehmen „Metallbau Geßmann“ an der Moerser Straße beweist der Rheinberger das seit Jahrzehnten. Aber Geßmann kann das Leben auch genießen. So war es für ihn keine Frage, dass er seinen 60. Geburtstag groß feiern würde. Das hat der Unternehmer und auf vielen Gebieten ehrenamtlich engagierte Rheinberger jetzt getan: mit Familie, Verwandten, Freunden und Wegbegleitern, insgesamt 150 Gästen, wurde im Kamper Hof ein rauschendes Fest gefeiert. Als Ehrengäste überraschte er seine inzwischen 90-jährige Mutter Käthe und seine Ehefrau Ute mit Blumen. „Denn hinter jedem starken Mann stehen starke Frauen“, weiß Clemens Geßmann.