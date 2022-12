Advent in Rheinberg Kreativer Budenzauber an der Kirche

Das Herz des Adventsmarktes sind die 24 Holzhütten, in denen Kunsthandwerker, Künstler und kreative Köpfe eine unglaubliche Vielfalt an „Mitbringsel“ fürs Fest anboten. Am Stand von „Knotenmuddi“ Christiane Fischer fühlten sich so manche in der Zeit zurückversetzt. „Makramee ist wieder im Kommen. Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich für ihre Hochzeit Platzdeckchen in dieser Technik machen könnte. Seitdem knote ich in jeder freien Minute.“ Und zwar alles – vom Hundehalsband über Jutebeutel bis zum Wandbehang.