Antrag an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität : SPD will Klarheit über Hochwasser-Risiko haben

Die SPD will wissen, ob es in Rheinberg auch zu Überflutungen wie an der Ahr kommen könnte. Foto: dpa/Thomas Frey

Rheinberg Die SPD-Fraktion möchte Klarheit darüber haben, wie es in Rheinberg um das Hochwasserrisiko und eine entsprechende vorsorge, um den Katastrophenschutz und eine Gefahrenabwehr bestellt ist und hat einen entsprechenden Antrag an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität gestellt.

Die SPD-Fraktion möchte Klarheit darüber haben, wie es in Rheinberg um das Hochwasser-Risiko und eine entsprechende Vorsorge, um den Katastrophenschutz und eine Gefahrenabwehr bestellt ist, und hat einen entsprechenden Antrag an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität gestellt. Auf diesem Wege will die SPD die Verwaltung beauftragen, die aktuellen Pläne zum Katastrophenschutz und zur Gefahrenabwehr in Rheinberg vorzustellen. Daraus gegebenenfalls abzuleitende, weitergehende Maßnahmen sollen anschließend beraten werden.