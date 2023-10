Jugendhilfeausschuss Rheinberg Warum die SPD mehr Personal für die Jugendarbeit will

Ganz wichtig ist der SPD, dass Jugendlichen Möglichkeiten geschaffen werden, sich selbst einzubringen. Jugendarbeit sei in der politischen Diskussion in den letzten Jahren nicht sehr präsent gewesen“, so die SPD. „Wenn, dann vorzugsweise in Zusammenhang mit Vandalismusfällen oder vermeintlich störendem Verhalten.“ Die Weiterentwicklung der Jugendarbeit müsse nach Ansicht der Sozialdemokraten in Rheinberg wieder zum Thema gemacht werden. Um Rheinberg auch für die Jugendlichen interessanter zu machen, fehlten zielgruppenspezifische Angebote in der Fläche. Das könnten ein jährliches Jugendfest, die Einrichtung offener Treffpunkte oder Mobilitätsangebote sein, um die Angebote auch erreichen zu können.