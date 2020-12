Rheinberger Schulausschuss : SPD verzichtet auf Berichte der Schulen

Auch das Einrichten bestimmter Laufwege gehört in den Schulen zu den Maßnahmen zum Schutz gegen Corona-Infektionen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Im Rheinberger Schulausschuss machte sich leichte Empörung darüber breit, dass die Sozialdemokraten monatliche Informationen über die Corona-Situation einfordern. Nach langer Diskussion zog die Partei den Antrag zurück.

Im Schulausschuss ist ein Streit darüber entbrannt, wie die Politik über die Situation an den Rheinberger Schulen in Zeiten von Corona informiert werden sollte. Im November hatte der Rat beschlossen, dass eine „Task-Force“, eine Art schnelle Eingreiftruppe mit Vertretern aus Schulen, Lehrerschaft, Verwaltung und Politik gegründet werden sollte – mit dem Ziel, zu entscheiden, ob die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten erforderlich sei oder nicht.

Die Schulen hätten sich dagegen ausgesprochen, bedauerte die SPD . Man sei zu dem Ergebnis gekommen: Alles ist gut, es gibt nichts zu verbessern. „Und die Politik wird nicht gebraucht“, so Sozialdemokrat René Klaus, der selbst Schulleiter ist. „Es muss aber öffentlich über die Situation an den Schulen informiert werden.“ Deshalb hatte die SPD beantragt, dass die Schulen monatliche Berichte vorlegen.

Konzepte Auch für die Schulmensen seien Hygienekonzepte erarbeitet und umgesetzt worden, versichert die Stadt als Schulträger, ebenso für die Offene-Ganztags-Betreuung. Das Land Nordrhein-Westfalen stellte 3238 Euro zur Beschaffung von Alltagsschutzmasken für das Landespersonal zur Verfügung. Das Budget sei vollständig ausgeschöpft worden und es wurden entsprechende Masken beschafft. Der öffentliche Nahverkehr sei durch zwei zusätzliche Einsatzwagen verstärkt worden, um Gedränge in den Bussen zu vermeiden.

Die Verwaltung hatte deutlich gemacht, dass sie als Schulträger seit Beginn der Corona-Pandemie alles Mögliche getan hat, um sowohl Schülern als auch das Personal an den Rheinberger Schulen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen und eine Ausbreitung zu verhindern. Es wurden Hygienekonzepte entwickelt, Einbahnregelungen festgelegt, Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Es wurde häufiger gereinigt und Oberflächen öfter desinfiziert. Den Schülern wurde eingebläut, sich an Abstands- und Hygieneregeln zu halten, Masken zu tragen und zu lüften. „Insgesamt hat die Stadt alle erdenklichen Maßnahmen durchgeführt, um die Schulen zu einem sicheren Ort für Schüler und Schulpersonal zu machen“, heißt es. Es sei vereinzelt zu Infektionen gekommen. Der Ursprung dieser Infektionen sei dabei aber in keinem einzigen Fall die Schule gewesen, sondern stets das private Umfeld.