Kommunalwahl 2020 : SPD und Jusos trotzen Zerstörungswut in Alpsray

Alpsray Die Rheinberger SPD und die Jusos werden dabei helfen, die Skate- und Basketballanlage des Trägervereins Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße wieder in Ordnung zu bringen. Den Vandalismus wollen die Beteiligten die Stirn bieten.

Zerbrochene Gläser, beschmierte Wände, abgerissene Basketballkörbe, zerstörte Bänke – die Liste an Schäden an der Spiel- und Sportanlage ist lang. Das bestätigte Dirk Winkel, stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins Bürgerzentrum Alpsray. In dieser Funktion hat Winkel jetzt SPD-Parteifreunde empfangen. Im Gespräch informierte er den Ortsvereinsvorsitzenden Peter Tullius und den designierten Fraktionschef Philipp Richter über die Entwicklungen. Die Frustration über die regelmäßigen Zerstörungen sei so groß, dass schon seit längerem überlegt werde, die Spielfläche gegenüber vom Bürgerzentrum zurückzubauen und anderweitig zu nutzen. Aber: Ein Abbau der Anlagen ist erst einmal vom Tisch. Denn die SPD und die Jusos sagten zu, bei der Restauration der Fläche erneut mitanzupacken – bereits 2018 hatten beide Gruppierungen bei der Sanierung der Fläche geholfen. So planen die Jusos gemeinsam mit der SPD, in Alpsray neue Graffitis mit Rheinberger Künstlern zu sprühen und bei der Beseitigung von Müll zu helfen, so Katharina Seeger, stellvertretende Juso-Vorsitzende. Richter und Tullius sagte auch zu, den Punkt Vandalismus weiter zu thematisieren, um im Rat die nötigen Mehrheiten für eine weitere Streetworker-Stelle und mehr Mittel für deren Arbeit an Problemstellen durchzusetzen.