Treffen der AG 60 Plus Rheinberg : Krieg in der Ukraine wühlt SPD-Senioren auf

Michael Fiebig (l.) und Siegfried Zilske wurden für zwei weitere Jahre als Vorsitzende der AG 60 plus gewählt. Foto: AG 60 Plus

Rheinberg Nach vier Monaten Pause, in denen keine persönlichen Begegnungen in größerer Runde möglich waren, trafen sich die Rheinberger SPD-Seniorinnen und -Senioren erstmals wieder zu ihrem traditionellen Montagsgespräch am großen „runden“ Tisch.

Zu Beginn wurden Michael Fiebig und Siegfried Zilske für zwei Jahre einstimmig als Vorsitzende wiedergewählt. Die beiden führen seit acht Jahren die Arbeitsgemeinschaft an und teilen sich seitdem die Aufgaben als Doppelspitze. Das habe bisher immer reibungslos funktioniert.

Im Mittelpunkt der Sitzung aber stand natürlich der Gedankenaustausch über den Krieg Putins gegen die Ukraine. Zu Beginn erinnerte Siegfried Zilske daran, „dass bei uns 70- und 80-Jährigen die Erinnerungen auch an die frühen Konfrontationen im Kalten Krieg wieder intensiv wach werden. Ganz besonders auch an die Tage der Kuba-Krise im Oktober 1962“.

Danach wurde auch über die eigenen Ängste vor der heutigen russischen Aggression offen gesprochen. Darin waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig: Jetzt müsse Putin entschlossen entgegen getreten werden. Deshalb war man mit den großen Auf- und Ausrüstungsplänen für die Bundeswehr von Olaf Scholz und der gesamten Ampel-Regierung völlig einverstanden.

Um den Krieg zu beenden, werde es darum gehen, Putin einen Ausweg möglich zu machen, dass er sein Gesicht wahren könne, um aus diesem Unternehmen herauszukommen. Das werde die schwierige Aufgabe der Diplomatie in der nächsten Zeit sein. Am Rande wurde kurz das Thema Gerhard Schröder gestreift. Es erging der Rat an die ganze SPD, den Altkanzler zu ignorieren.

(up)