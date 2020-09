Bürgermeisterwahl in Rheinberg : SPD schlägt sich auf Dietmar Heydes Seite

Dietmar Heyde von den Grünen will jetzt alle Hebel in Bewegung setzen und die Wähler mobilisieren. „Ich bin voll motiviert“, sagt er. Foto: Bündnis 90 / Die Grünen

Rheinberg Am 27. September müssen die beiden verbliebenen Rheinberger Bürgermeister-Kandidaten in die Stichwahl. Auch Linke und Die Partei sind für den Grünen. Die CDU bekräftigt ihre Wahlempfehlung für den parteilosen Frank Tatzel.

Bei der Bürgermeisterwahl in Rheinberg lautet die Devise: Alles auf Anfang. Der parteilose, von der CDU unterstützte Amtsinhaber Frank Tatzel und Dietmar Heyde von Bündnis 90/Die Grünen treten in der Stichwahl am Sonntag, 27. September, gegeneinander an. Bei der Wahl am Sonntag zeichnete sich schon um kurz nach 18 Uhr ab, was viele Rheinberger prophezeit hatten: Die Kandidaten Renan Cengiz (Die Partei) und Rainer Mull (FDP) waren ohne Chance, während sich Tatzel und Heyde ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Als um kurz vor Mitternacht auch der letzte Briefwahlbezirk ausgezählt war, lag Frank Tatzel mit 116 Stimmen vor Dietmar Heyde. Den einen hatten 5653, den anderen 5537 Rheinberger gewählt. In Prozenten: 40,2 zu 39,4 Prozent. Wahrlich knapp also.

Jetzt beginnt auch die politische Taktiererei. Die CDU bleibt bei ihrer Wahlempfehlung für Frank Tatzel, dem schließt sich auch die AfD an. Die FDP neigt dazu, ihren Wählern keinen der beiden Kandidaten ans Herz zu legen, hat aber noch nicht entschieden. Nach den Linken und Die Partei spricht sich jetzt auch die SPD für Grünen-Mann Dietmar Heyde aus. Es kann also spannend werden in zwei Wochen.

Frank Tatzel hatte am Wahlabwnd einen hauchdünnen Vorsprung von gerade einmal 166 Stimmen. Foto: Fotoschmiede Peter Meulmann

Info Die Wahlscheine bleiben gültig Termin Die Stichwahl findet in Rheinberg am Sonntag, 27. September, von 8 bis 18 Uhr statt. Die 20 Wahllokale werden die gleichen sein wie am 13. September. Die Wahlscheine behalten ihre Gültigkeit. Auch Briefwahl ist wieder möglich.

Dass sich das Auszählen der Stimmen am Sonntagabend fast sechs Stunden lang hinzog, habe vor allem an der Briefwahl gelegen, sagt Wahlleiter Dieter Paus: „Es haben mehr als 5700 Wähler ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben. Dadurch hat sich die Auszählung sehr lange hingezogen, obwohl wir bereits zusätzliche Briefwahlvorstände eingesetzt hatten.“ Erschwerend sei hinzu gekommen, dass es fünf Wahlen gegeben habe. Neben Bürgermeister und Rat wurden auch die Kandidaten für das Landratsamt, den Kreistag und das Ruhrparlament bestimmt. Die Zähler seien am Ende eines langen Tages auch körperlich und mental am Ende gewesen, so Paus.

Auch bei der Stichwahl am 27. September müssen alle 20 Wahllokale wieder mit Teams ausgestattet sein. Dieter Paus: „Und natürlich gibt es auch bei der Stichwahl wieder die Möglichkeit der Briefwahl.“

Auch die Landratskandidaten Ingo Brohl (CDU) und Peter Paic (SPD) müssen am 27. September noch in die Stichwahl. Es gibt also noch viel zu tun. „Das Auszählen“, so Dieter Paus, „wird am 27. September allerdings deutlich schneller gehen.“

Dietmar Heyde sagte am Montag, er sei trotz aller Wahldramatik erstaunlich gelassen. „Das Ergebnis ist richtig toll“, so der Grünen-Kandidat. „Und ich bin voll motiviert. Ich werde jetzt mit meiner ganzen Kraft kämpfen, weil ich Bürgermeister für Rheinberg und die Rheinberger sein möchte. Ich möchte, dass sich in unserer Stadt etwas ändert.“ Heyde wird nun zusammen mit seinem Team eine Strategie für die nächsten zwei Wochen festlegen: „Wir müssen die Leute mobilisieren.“

Auch Frank Tatzel ist sofort in Gespräche mit seinem Kreis aus Freunden und Beratern eingestiegen. Am Montag und Dienstag werde der Fahrplan für die Zeit bis zur Stichwahl erarbeitet. Am Montagabend war der Bürgermeister auch in der Fraktionssitzung der CDU, um sich mit der Partei, die ihn unterstützt, abzustimmen. „Einige Aktionen sind schon angestoßen“, so Frank Tatzel, „zum Beispiel eine weitere Anzeigenkampagne.“