Solidarität mit den Opfern der Pandemie : SPD plant vorerst keine neue Demo

Rheinberg Grund für die Zurückhaltung der Rheinberger Genossinnen und Genossen ist die aktuelle Infektionsgefahr. Aber sie denken über andere Formen des Protests gegen die Umzüge der Gegner der Corona-Poltik nach.

Die Rheinberger SPD will vorerst keine weiteren Demonstrationen als Kontrapunkt zu den Umzügen organisieren, die Impfgegner seit einigen Wochen jeweils montagabends in der Stadt veranstalten. Das sagte die stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Hannah Bollig auf Nachfrage der Redaktion.

Am vergangenen Montagabend wollten die Sozialdemokraten ein klares Zeichen setzen und deutlich machen, dass auch in Rheinberg Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen und die angeordneten Schutzmaßnahmen befolgen, in der Mehrheit sind. Sie hatten Erfolg damit. Es kamen rund 120 Frauen und Männer zu einer friedlichen Demo auf den Großen Markt vor die Geschäftsstelle der Ortspartei – deutlich mehr als es bei der Kundgebung der Impfgegner waren. Es blieb auf beiden Seiten friedlich. Es gab keinerlei Zwischenfälle, und die Maskenpflicht wurde eingehalten.