Stress im Rheinberger Stadthaus : SPD legt offen: Jugendamt hat ein Personalproblem

Rheinberg In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses macht sich Unmut breit, weil die SPD die Verwaltung mit Anträgen überflutete und schlecht aussehen ließ. Deutlich aber wurde: Die Personalnot ist weiter groß.

Es war eine eigenartige Sitzung, die der Jugendhilfeausschuss in dieser Woche im Rheinberger Stadthaus mehr als drei Stunden lang abgehalten hat. Eigenartig vor allem deshalb, weil eigentlich keine strittigen Entscheidungen anstanden. Gestritten wurde dennoch, überwiegend unterschwellig – zwischen den Zeilen. Die Kontrahenten: Die SPD mit dem Ausschussvorsitzenden Friedhelm Kung und Iris Itgenshorst, die als Dezernentin für den Fachbereich Jugend in den Ring stieg – mit Bürgermeister Dietmar Heyde als ihrem Sekundanten.

Die Sozialdemokraten drängten die Verwaltung mit gleich fünf Anträgen immer wieder in die Defensive, so sehr, dass sich vernehmbarer Unmut in den anderen Fraktionen breit machte. Einige hegten gar den Verdacht, dass hinter der Marschroute der Genossen Methode stecke und der Versuch, die Verwaltung vorzuführen, sie immer wieder zu drängen, Abbitte zu leisten.