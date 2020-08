Unternehmen in Rheinberg : Ein Hauch von Advent im Hochsommer

Rheinberg-Eversael Der Schaugarten von Dümmen Orange in Eversael am Dammweg war die letzte Station der Sommertour des SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider. Die stand diesmal unter dem Motto „Boden gut machen“.

Am Standort Eversael mit 150 festen Mitarbeitern sind neben dem Schaugarten, der wegen Corona erstmals zu einem virtuellen Rundgang einlädt, wie Denise Jedrus von der Geschäftsführung informiert, auch Züchtung und Jungpflanzen angesiedelt. Herzstück ist die „Elite“. In dem 2018 eröffneten, 10.000 Quadratmeter großen Hightech-Labor werden die kleinen Keimlinge gezogen. Um Bakterien, Pilze und andere Schadstoffe auszuschließen, gelten extrem hohe Hygienestandards. „Deshalb haben hier nur bestimmte Mitarbeiter Zugang, ein Besuch ist nicht möglich“, so Denise Jedrus. Außerdem findet sich in dem Gebäude auch die „Library“, in der Sicherungskopien von etwa 50.000 Pflanzensorten aufbewahrt werden. Während draußen Hochsommer herrscht, kommt in einigen Gewächshäusern ein erster Hauch von Adventsstimmung auf. Kleine Weihnachtssterne, soweit das Auge reicht. Aus einigen Gefäßen ragen orange Stäbchen. „Die markieren neue Weihnachtssternsorten, die wir prüfen“, so Nelissen.