Kommunalwahl 2020 : DRK wünscht sich Berufsschule für Notfallsanitäter im Kreis Wesel

Rainer Keller (v.l.), Peter Paic, Britta Knieper und Ludger Ferdenherd vor der Rheinberger Rettungswache an einem Rettungswagen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg SPD-Landratskandidat Peter Paic besuchte zusammen mit Kreistagskandidat Rainer Keller die Rettungswache des DRK-Kreisverbands Niederrhein in Rheinberg am Melkweg. Sie unterstützen die Gründung einer Berufsfachschule.

Der DRK-Kreisverband Niederrhein hat einen Wunsch: „Wir hätten gerne eine Berufsfachschule für eine qualitativ gute Ausbildung von Notfallsanitätern im Kreis Wesel“, sagt Ludger Ferdenherd, Rettungsdienstleiter des DRK-Kreisverbands Niederrhein. In SPD-Landratskandidat Peter Paic hat Ferdenherd einen Verbündeten. „Ich unterstütze das unbedingt“, so der Politiker aus Hamminkeln, als er am Donnerstag die DRK-Rettungswache am Melkweg in Rheinberg besuchte. „Erstens ist Bildung ein wichtiger Punkt in unserem SPD-Programm. Und außerdem würde das die Schullandschaft im Kreis attraktiver machen.“

Das Rote Kreuz denkt an die Zukunft, braucht auch weiterhin gut ausgebildete Leute. Vor sechs Jahren wurde eine weitreichende Veränderung des Berufsbildes gesetzlich beschlossen. Die zweijährige Ausbildung des Rettungsassistenten gibt’s nicht mehr, stattdessen wurde der Notfallsanitäter geschaffen – eine dreijährige Ausbildung. Die erfolgt in der Schule im Blockunterricht, in der Rettungswache und in der Klinik, wie DRK-Ausbildungsleiterin Britta Knieper sagt. Rettungsassistenten dürfen übergangsweise weiterarbeiten. Ab 2027 werden allerdings nur noch Notfallsanitäter auf den Wagen fahren. Wer die alte Ausbildung durchlaufen hat, kann sich weiterschulen lassen.

Der DRK-Kreisverband stellt pro Jahr vier Azubis ein. Sie besuchen derzeit eine Fachschule in Düren, sind dort in einem Internat untergebracht. „Es gibt auch Schulen, die näher liegen, aber wir sind dort sehr zufrieden“, so Ferdenherd. „Aber mittelfristig würden wir gerne im Kreisgebiet ausbilden.“Ausreichender Bedarf für eine solche Berufsfachschule sei da, sagt auch Rainer Keller von der Kreis-SPD und selbst DRK-Aktiver. Der Kreistagskandidat begleitete Paic nach Rheinberg. „Rein rechnerisch müsste eine solche Schule 25 Schüler haben. Im Kreis ist das Potenzial für 25 bis 30 Auszubildende pro Jahr da.“

Nicht nur beim DRK, auch bei den Rettungswachen etwa in Moers, Dinslaken und Wesel gibt’s Bedarf. Peter Paic empfahl daher, zunächst den Bedarf konkret zu ermitteln, dann eine Partnerschaft zu bilden und danach die Gründung einer solchen, von der Bezirksregierug Düsseldorf zu genehmigende Schule auf den Weg zu bringen.