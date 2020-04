Häusliche Gewalt befürchtet : SPD kritisiert sozialen „Kahlschlag“ im Kreis

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Peter Tullius und seine Parteifreunde hatten sich mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Notdienstpraxis im DRK-Zentrum am Melkweg eingesetzt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der Rheinberger Ortsverband befürchtet einen Anstieg der häuslichen Gewalt in der Corona-Krise und bemängelt fehlende Unterstützung von Frauenhäusern.

Ausgangseinschränkungen, weniger Kontakte, keine Schule, keine Kita – die Corona-Krise hat unser Leben stark verändert. Das mag in vielen Fällen zu mehr Ruhe, zu Entspannung und Entschleunigung führen. In anderen Fällen können Stress und Spannugen die Folge sein. „Die Menschen sind dazu verdammt, zu Hause zu bleiben, sagt SPD-Ortsvereins-Vorsitzender und Ratsmitglied Peter Tullius. „In Haushalten, die beengt leben, in kleinen Wohnungen, kann es schnell zu häuslicher Gewalt kommen.“