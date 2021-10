Hochwasser- und Katastrophenschutz in Rheinberg : SPD will Infos zu Starkregen-Gefahr

Rheinberg Anlass war die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer. Ein Antrag der Sozialdemokraten wurde im Haupt-und Finanzausschuss beraten.

Die SPD-Fraktion möchte Klarheit darüber haben, wie es um den Katastrophenschutz und die Gefahrenabwehr in Rheinberg bestellt ist. Vor dem Hintergrund der Hochwasserkatastrophe im Sommer vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat sie einen Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss dazu gestellt, der in der Sitzung auch beraten wurde.