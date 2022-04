Frühlingstreffen des Rheinberger Ortsvereins : SPD ehrt Mitglieder für ihre Treue zur Partei

Bei der Ehrung: Klaus Lorenz (v.l.), René Schneider, Rainer Keller, Klaus Henne, Peter Bender, Erika Heckmann, Jürgen Potzies, Karin Lorenz, Klaus Möller und Peter Tullius. Foto: Brigitte Prumbohm

Rheinberg Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hatte die SPD Rheinberg ihre Mitglieder zu einem Frühlingsempfang in das Lokal To Hoop in Alpsray eingeladen. Dabei gab es einiges zu feiern: 18 Sozialdemokraten wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt.

„Schön, euch alle wiederzusehen“, begrüßte SPD-Vorsitzender Peter Tullius die Genossinnen und Genossen.

Knapp 40 Gäste waren der Einladung nach Alpsray gefolgt. Die Freude über das Widersehen war unter den SPD-Mitgliedern deutlich zu spüren. SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider stimmte mit einer kurzen Rede auf den Wahlkampfendspurt ein. Danach berichtete Bundestagsabgeordneter Rainer Keller von seiner Arbeit im Bundestag und den aktuellen Herausforderungen angesichts des Kriegs in der Ukraine. Nach den Reden stellten Peter Tullius und seine Stellvertreterin Hannah Bollig die Jubilare vor. Von den 18 zu ehrenden Mitgliedern nahmen acht ihre Urkunde und Jubiläumsnadel persönlich entgegen. Erika Heckmann wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Karin Lorenz, Jürgen Potzies und Sigfried Zilske sind 40 Jahre dabei. Auf 50 Jahre kommen Peter Bender, Klaus Henne, Klaus Lorenz und Klaus Möller.

(up)