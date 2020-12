SPD in Rheinberg : „Logistikzentrum wird kaum zu verhindern sein“

Rheinberg Die Rheinberger SPD-Fraktion macht ihre Standpunkte zum Bauantrag für ein neues Logistikzentrum an der Alten Landstraße in Rheinberg deutlich. Sie glaubt, dass der Bau kaum zu verhindern sein wird.

Die SPD fasst zusammen, wie sie zu ihrer Einschätzung kommt: Im Flächennutzungsplan der Stadt Rheinberg ist die Fläche als gewerbliche Baufläche ausgewiesen und es bestehe Baurecht; eine Änderung des Flächennutzungsplanes per Ratsbeschluss sei trotzdem möglich; da der Bauantrag für das Logistikzentrum nach geltendem Recht gestellt worden sei und die Flächenänderung erst nachträglich erfolgen würde, sei zu befürchten, dass der Antragsteller Entschädigungen einklagt und letztendlich gegebenenfalls trotzdem bauen dürfte – ein ähnlicher Fall wie der des dm-Marktes an der Xantener Straße; bei Verkehrsführung und Lärmschutz könne man tätig werden, außerdem sieht die SPD die Chance, in Verhandlungen mit der Daimler AG frühzeitig weitere Forderungen umzusetzen; kleinteiliges Gewerbe auf der vorgesehen Fläche anzusiedeln sei wünschenswert, an der Alten Landstraße jedoch vermutlich aus den beschriebenen Gründen nicht mehr möglich; die SPD sieht die Chance, das Messegelände zu einer Fläche für kleinteiliges Gewerbe umzuwidmen, um dort ein weiteres Logistikzentrum zu verhindern.