Trendsportarten in Rheinberg Sparkasse unterstützt Pumptrack-Cup

Pumptrack ist ein beliebter und sehr anstrengender Fahrradsport. „Auf der kurzen, speziell angelegten Runde mit Wellen und Steilwandkurven darf man nicht treten, sondern bewegt sich ausschließlich durch das Hochdrücken des Körpers fort“, sagt Matthias Klaft-Thurnau vom Verein Streetgrown. Der lädt für Samstag, 3. Juni, ab 10 Uhr zum zweiten NRW-Pumptrack-Cup auf der Pumptrack-Anlage am Friedrich-Stender-Weg in Rheinberg hinter der Tennishalle von Grün-Weiß ein. Michael Schmitz, zweiter Vorsitzender des Vereins Streetgrown, der junge Menschen in Bewegung bringen will, betont: „Jede und jeder ist eingeladen, aktuell haben wir schon rund 80 Anmeldungen.“