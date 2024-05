Spende der Sparkasse am Niederrhein Neue Federwippe für Ossenbergs Spielplatz

Rheinberg-Ossenberg · Dank einer Spende der Sparkasse am Niederrhein an den Heimatverein Herrlichkeit konnte ein neues Spielgerät auf dem Dorfplatz in Ossenberg aufgebaut werden.

11.05.2024 , 04:12 Uhr

Lennard Holstein freut sich über die neue Federwippe. Timm Ernicke (v.l.), Bernward Wißenberg, Markus Kern, Beate Lauerwald und Gisela Irawan sehen dem Vierjährigen beim Spielen zu. Foto: Sparkasse

Ob die Federwippe nun ein Motorrad oder ein Schaf darstellen soll, interessiert Lennard Holstein nicht die Bohne. Der Vierjährige freut sich einfach darüber, den Erwachsenen auf dem Dorfplatz in Ossenberg zu zeigen, wie mutig er vor- und zurückschaukeln kann. „Ich habe das Gerät nicht nach seinem Aussehen ausgewählt, sondern nach der Qualität und dem Budget“, sagt Beate Lauerwald und lacht. Die Geschäftsführerin des Heimatvereins Herrlichkeit bedankt sich beim Geschäftsstellenleiter Timm Ernicke für die 1000-Euro-Spende der Sparkasse am Niederrhein. Ein weiteres Dankeschön richtet Schatzmeisterin Gisela Irawan an Markus Kern vom Fachbereich Grünflächen, der das Projekt begleitete und für die fachgerechte Aufstellung sorgte. Die Federwippe besteht aus Robinienholz und ist besonders wetterfest. Der stellvertretende Vorsitzende Bernward Wißenberg hofft, dass die Wippe ebenso lang hält wie der durch sie ersetzte Holzesel, der an gleicher Stelle 19 Jahre lang die Kinder auf seinem Rücken reiten ließ. Der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg zählt aktuell 150 Mitglieder und begeht am Samstag, 22. Juni, mit einem Sommerfest auf dem Dorfplatz sein 20-jähriges Bestehen. Ab 15 Uhr geht es los, gegen 17 Uhr tritt ein Zauber-Clown auf und gefeiert wird bis 22 Uhr.

(RP)