Theater in Rheinberg Spannende Geschichte einer Freundschaft zweier Stars

Nun war das Theaterstück „Spatz und Engel“ zu Gast in der gut besuchten Rheinberger Stadthalle. Der Text wurde 2013 für zwei Sängerinnen in den Hauptrollen und mindestens zwei Schauspieler ohne Gesang in allen Nebenrollen von dem Autorenduo geschrieben. Die Produktion ist 2017 unter der Regie von Daniel Große Boymann in Frankfurt entstanden. Als Sängerinnen waren dort wie hier Susanne Rader als Dietrich und Heleen Joor als Piaf zu sehen und zu hören. Weitere Mitwirkende in der Stadthalle waren die Schauspielerin Susanne Theil) und der Schauspieler Steffen Wilhelm sowie Cordula Hacke am Klavier und Vassily Dück am Akkordeon.