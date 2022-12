Neues Büro der Diakonie in Rheinberg Sozialberatung in der Nachbarschaft

Rheinberg · Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Moers hat einen dritten Standort in Rheinberg. Die offene Sozialberatung des Fachbereichs Gesundheit und Soziales ist jetzt an der Buchenstraße in der Reichelsiedlung zu finden.

01.12.2022, 15:52 Uhr

Jürgen Voß, Anneke van der Veen, Christiane Pickel und Oliver Hautz von der Diakonie vor dem Büro an der Buchenstraße. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Nicole Maibusch