Nachfolge des Tuwas-Projekts in Rheinberg Sozialausschuss lehnt Antrag der Grünen zur Integration ab

„Dass das, was durch Tuwas geleistet wurde, so nicht weitergeführt werden kann, ist klar“, sagte Grünen-Sprecherin Ulla Hausmann-Radau jetzt im Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren. Aber die Frauen brauchten Unterstützung, um in die Gesellschaft hineinzuwachsen. Dass es eine städtische Mitarbeiterin gebe, die 20 Stunden pro Woche am Melkweg arbeite und sich dort vor allem um behördliche Angelegenheiten und Schriftkram kümmere, sei löblich und wichtig, reiche aber nicht aus. Hausmann-Radau: „Das ist keine Integrationsarbeit.“