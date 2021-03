Rheinberger Politik beschließt Prüfauftrag : Sozialausschuss bringt Migrationsbeirat auf den Weg

Ein Beirat für Migranten könnte sich auch einbringen, wenn mal wieder ein Fest der Begegnung in der Asylunterkunft am Melkweg gefeiert wird. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Ein Antrag der Rheinberger Grünen wurde jetzt diskutiert. Ein neuer Beirat sei bei inzwischen mehr als 2000 ausländischen Mitbürgern in der Stadt eine sinnvolle Einrichtung, hieß es. Nun prüft die Verwaltung das Vorhaben.

In Rheinberg gab es viele Jahre lang einen Ausländerbeirat. Der 2009 verstorbene Kabir Chaled war von 1996 bis 2000 dessen erster Sprecher, später folgten ihm Sevdanur Akyüz und Mine Muyan. Der Beirat war gefragter Ansprechpartner für viele Rheinberger, deren Wurzeln in anderen Ländern und Kontinenten lagen. Es wurden beispielsweise Feste organisiert, bei denen sich die Menschen besser kennenlernten. Offiziell aufgelöst worden ist das Gremium offenbar nie. Aber irgendwann stellte es seine Arbeit ein. Die Grünen haben jetzt beantragt, einen Beirat für die Belange von Migrantinnen und Migranten ins Leben zu rufen. Die Idee, so trug es Grünen-Ratsherr Peter Mokros im Sozialausschuss vor, sei in Zusammenhang mit dem Integrationskonzept aufgekommen. „Ein solcher Beirat fehlt in Rheinberg“, sagte Mokros. „Wir haben viele neue Bürger hinzugewonnen, denen wir eine demokratische Teilhabe nicht verwehren möchten.“