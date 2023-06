Industrie in Rheinberg Sorge um die Sicherheit im Chemie-Park

Der Brand vor einem Jahr in der Holzaufbereitungsanlage des Unternehmens AVG in Ossenberg wirkt nach und sorgt für eine politische Debatte. Mitte Juni 2022 hatte nachts eine Maschine in der Holzaufbereitung gebrannt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg war auch die Werksfeuerwehr von Inovyn im Einsatz. Gemeinsam brachten sie die Flammen unter Kontrolle. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf. Dem Unternehmen AVG war ein großer Schaden entstanden. Es dauerte Monate, bis die Anlage wieder voll betriebsfähig war. Das Holzkraftwerk Woodpower I, betrieben von Solvay, konnte allerdings weiterlaufen, weil AVG aufbereitete Holzschnitzel in seinem Gocher Werk vorbereitete und sie nach Rheinberg lieferte, wo sie verfeuert worden sind.