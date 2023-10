Reptilienauffangstation in Rheinberg und Sontra Terrazoo bittet um Spenden

Die Wiedereröffnung ist allerdings mit einem Spendenaufruf verbunden. „Wir konnten die ganzen Monate bis zur Wiedereröffnung bis auf einige Spenden für den Zoo und die Auffangstationen in Sontra kaum Einnahmen verzeichnen“, teilte die Zoo-Leitung mit. Die Auffangstation sei dort trotzdem weitergelaufen und die vielen Tiere hätten weiterhin Kosten verursacht. Der Terrazoo in Rheinberg habe die hohen Kosten in Sontra mitgetragen. „Somit sind wir finanziell ziemlich angeschlagen“, heißt es. „Wir benötigen dringend Unterstützung.“