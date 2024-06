Public Viewing in Rheinberg, Xanten und Sonsbeck Rudelgucken beim EM-Auftaktspiel am Freitag

Vierbaum Auch im Schwarzen Adler in Vierbaum an der Baerler Straße 96 kann man verfolgen, wie sich Musiala, Wirtz, Gündogan, Kroos & Co schlagen. Nicht nur das Spiel gegen die Schotten, sondern alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden auf Leinwand im Adler-Saal übertragen. „Sollte es sehr voll werden, haben wir in der Adler-Stube auch noch eine zweite Leinwand“, sagt Fritz Wagener von der Adler-Genossenschaft. Beginn ist jeweils eine Stunde vor Anpfiff, am Freitag also um 20 Uhr.