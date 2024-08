Ermittlungen in Rheinberg und Sonsbeck Supermarkt-Einbruch Nummer sieben – diesmal bei Edeka in Orsoy

In der Nacht zum vergangenen Freitag erwischte es den Budberger Penny-Markt an der Rheinberger Straße, wo die Kriminellen ebenfalls die Eingangstür knackten und Zigaretten, Parfum und Elektroartikel stahlen. Ein Teil der Beute konnte auf einer Wiese nahe des Geschäfts gefunden und sichergestellt werden. Und wie am Montag bekannt wurde, hat es bereits am 21. Juli einen Einbruch in den Penny-Markt an der Annastraße in Rheinberg gegeben, dort nachts gegen 3.19 Uhr. Gestohlen wurden in erster Linie Zigaretten. In Sonsbeck traf es am vergangenen Freitag in der Nacht einen Lebensmittel-Discounter an der Hochstraße in Sonsbeck. Dort beschädigten die Täter den Eingangsbereich erheblich. Ein Alarmsystem schlug sie jedoch in die Flucht.