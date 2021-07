Bürgerzentrum Alpsray in Rheinberg : Hendrix-Songs auf der neuen Bühne

Rheinberg-Alpsray Die Band „Electric Voodooland“ spielt am 24. Juli am Alpsrayer Bürgerzentrum. Es gibt eine neue Außenbühne und auch der Biergraten ist neu gestaltet worden.

Das Bürgerzentrum Alpsray kehrt nach langer Zwangspause zurück zur Kultur und stellt eine neue Außenbühne vor. Außerdem ist der Biergarten des Lokals To Hoop im Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße neu gestaltet worden. Am Samstag, 24. Juli, ab 19 Uhr, sind Gäste dort willkommen. Zur Feier des Abends tritt die Jimi-Hendrix-Tribute-Band Electric Voodoolan“ auf.

Das Motto des Trios lautet: „Jimi Hendrix lebt“. Tut der Gitarrist und Sänger zwar schon lange nicht mehr, weil er bereits am 18. September 1970 gestorben ist. Doch seine Musik hat überlebt. Und so haben es sich Bassist Jochen Eminger, Gitarrist Mikel Bluni und Drummer Klaus Rothenstein zur Aufgabe gemacht, die Atmosphäre der späten 60er Jahre einzufangen und die Energie des psychedelischen Blues-Rocks zu versprühen und aufs Publikum zu übertragen. Das Trio spielt eine große Auswahl an Jimi-Hendrix-Nummern und schöpft dabei aus all seinen Schaffensphasen. Mit originalem Sound und Gassenhauern wie „Purple Haze“, „Hey Joe“ oder „Voodoo Child“ begeistert die Band bei ihren Konzerten.