Pumpennachbarschaft : Nachbarschafts-Frühstück mit Spiel und Spaß in Alpsray

Nachbarschafts-Frühstück mit Spiel und Spaß in Alpsray

Alpsray Die Pumpennachbarschaft Alpsray hatte zu ihrem allseits bekannten und beliebten Frühstück eingeladen. Rund 70 Mitglieder waren dieser Einladung gefolgt. Damit wurde der Wunsch, der auf der Jahreshauptversammlung von den Alpsrayern geäußert worden war, umgesetzt.

Die Erwachsenen unterdessen gönnten sich nach dem Frühstück einen Frühschoppen an dem vereinseigenen Bierwagen. Höhepunkt der Veranstaltung war die Tombola, die mit einem ordentlich gefüllten Frühstückskorb weitere Spannung in den Vormittag brachte. Pünktlich um 12 Uhr ergriff dann der Pumpenmeister das Mikrofon. „Der glückliche Gewinner heißt Florian Sfeier“, verkündete Klaus Wittmann. Sfeier war ein Gast aus Hattingen und ist bald Rheinberger Bürger. Wenn das kein gelungener Einstand ist. „Als nächstes findet ein Sommerfest auf der Alpsrayer Vogelwiese statt. Am Samstag, 17. August, wird dann mit Sangria und Spanferkel wieder gefeiert“, sagte der stellvertretende Pumpenmeister Karl-Georg Rabe.