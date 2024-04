Wohnen in Rheinberg Solvay verkauft die alte Werkssiedlung in Ossenberg

Niemand wohnt länger in der Ossenberger Sovay-Siedlung als Heinz Rulofs. 1938, vor 86 Jahren also, wurde er an der Winkelstraße geboren und lebt noch heute dort, wenn auch in einem anderen Haus. „Zwei oder drei Jahre haben meine Frau und ich mal woanders gewohnt, sonst war ich meine Leben lang hier“, erzählt der Ossenberger. Und immer gerne. In seinem Alter noch mal umzuziehen kommt für ihn nicht in Frage.