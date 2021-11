Erweiterung am Industriestandort Rheinberg : Solvay plant ein zweites Holzkraftwerk

Blick auf das Woodpower-Altholzkraftwerk von Solvay mit der Holzaufbereitung von Partner AVG. Ein zweites Woodpower soll bald dazu kommen. Foto: Johannes Kefferpütz

Rheinberg Woodpower I läuft seit Mitte des Jahres in Rheinberg unter Volllast. 2025 soll zusätzlich Woodpower II in Betrieb gehen. Das Chemie-Unternehmen will sich ganz aus der Kohle verabschieden. Erdgas steht als Energiereserve zur Verfügung.