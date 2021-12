Die gute Tat in Rheinberg : Solvay-Mitarbeiter helfen

Die gute Tat in Rheinberg

Rheinberg Bereits im sechsten Jahr haben Solvay-Mitarbeiter die Kinder des Mehr-Generationen-Hauses in Wesel sowie die Tafel Rheinberg beschenkt. Die Beteiligung war wieder groß.

Bereits im sechsten Jahr haben Solvay-Mitarbeiter die Kinder des Mehr-Generationen-Hauses in Wesel sowie die Tafel Rheinberg beschenkt. Die Beteiligung war wieder groß. Es kamen mehr als 110 Weihnachtstüten zusammen. Am Weihnachtsbaum in der Solvay-Kantine hingen die Wunschzettel der Kinder aber nur kurz. Bereits nach zwei Tagen waren alle 30 Wunschzettel vergeben.