Brückenbauarbeiten in Rheinberg : Solvay-Kreuzung bleibt bis Montag um 5 Uhr gesperrt

Rheinberg Die Xantener Straße (L137, ehemals B57) ist im Bereich des Solvay-Werks zwischen der Einmündung Weststraße und der Solvay-Kreuzung seit Freitagnachmittag für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt.

Am Wochenende wird in Zusammenhang mit dem Bau des Woodpower-Holzkraftwerks an der Rohrbrücke über die Straße gerabeitet. Es werden neue Rohrleitungen installiert, die Brücke wird erweitert. Mit Hilfe eines Autokrans werden am Wochenende die Arbeiten verrichtet. Ab Montagmorgen soll der Verkehr ab 5 Uhr wieder normal fließen. Die Umleitung erfolgt großräumig über Saalhoff und ist ausgeschildert. „Wir haben die Arbeiten in die Sommerferien gelegt, um möglichst wenig Verkehrsteilnehmer zu stören“, sagt Werkleiter Norbert Mülders.