Personalausfall bei der Stadt Solvay-Hallenbad bleibt nachmittags geschlossen

Rheinberg · Das städtische Solvay-Hallenbad am Friedrich-Stender-Weg in Rheinberg ist von Dienstag bis Donnerstag nur vormittags geöffnet, nachmittags bleibt es wegen eines personellen Ausfalls an diesen Tagen geschlossen.

19.03.2024 , 09:41 Uhr

Das Solvay-Hallenbad ist bis einschließlich Donnerstag nachmittags geschlossen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Die Stadtverwaltung Rheinberg hat kurzfristig mitgeteilt, dass das Solvay-Hallenbad aufgrund eines unvorhergesehenen Personalausfalles an drei Tagen nachmittags geschlossen bleiben muss. Und zwar von Dienstag, 19. März, bis einschließlich Donnerstag, 21. März, stehe es nachmittags nicht zur Verfügung. Morgens von 6 bis 8 Uhr findet der normale Badbetrieb statt. Das Bäder-Team entschuldigt sich und bittet um Verständnis.

(up)