Geplantes Holzkraftwerk : Solvay: Grünen-Kritik an Woodpower ist unberechtigt

Auf dieser Fläche in Ossenberg soll das Kraftwerk entstehen. Das Genehmigungsverfahren läuft. Foto: Solvay

Rheinberg Das Solvay-Werk in Rheinberg hält die öffentlich geäußerten Zweifel der Grünen am Projekt „Woodpower“ – der Chemie-Konzern will an der Ecke Zollstraße/Xantener Straße (L137) ein Holzkrafzwerk mit Aufbereitungsanlage bauen – für unberechtigt.

„Woodpower ist ein Klimaschutzprojekt und eine freiwillige Großinvestition der Solvay-Gruppe, mit der die CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen am Standort Rheinberg um rund 190.000 Tonnen pro Jahr gesenkt werden”, machte Werkleiter Norbert Mülders am Freitag deutlich. Auch Stickoxide, Schwefeloxide und Feinstaub würden reduziert. „Selbstverständlich werden alle weiteren, sehr strengen Grenzwerte eingehalten und größtenteils sogar deutlich und überprüfbar unterschritten.“ Es gäbe keine Notwendigkeit, Ängste zu schüren.

Für Solvay sei es nicht nachvollziehbar, dass der Klimanotstand gefordert und gleichzeitig das größte Klimaschutzprojekt in der Stadt Rheinberg bemängelt werde, hieß es.

Im Frühjahr hatten auch die Grünen im Rheinberger Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss der grundsätzlich positiven Stellungnahme aus dem Stadthaus zu den Solvay-Plänen, am Standort in Ossenberg ein klimafreundliches Kraftwerk zu bauen, ihre Zustimmung gegeben. Unter der Voraussetzung allerdings, es entspreche dem bestmöglichen Stand der Technik. Doch im Vorfeld der Erörterung im Genehmigungsverfahren vorgetragenen Anregungen und Bedenken bekräftigen die Grünen ihre anhaltende Skepsis (wir berichteten). Auch wenn sie die Absicht des Unternehmens, am Standort den Aus­stoß von klimaschädlichem CO 2 um ein Viertel zu reduzieren, befürworten. Aber Ökokraftwerk, so die Grünen, sei Etikettenschwindel.

Im Genehmigungsantrag befinde sich eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung, teilte Solvay mit. Sie umfasse 300 Seiten. Demnach gebe es keine Auswirkungen von Woodpower auf Schutzgüter wie Luft, Wasser, Boden und somit auch die menschliche Gesundheit. Der Genehmigungsantrag insgesamt umfasst rund 1500 Seiten.