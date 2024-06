Nach achtmonatiger Modernisierung Warum es rauchen kann, wenn Solvay den Kalkofen hochfährt

Acht Monate lang sei an einem Kalkofen im Rheinberger Solvay-Chemie-Werk gearbeitet worden, teilt die Werkleitung mit. Nach dieser umfassenden Modernisierung wird der Ofen nun am Mittwoch, 12. Juni, wieder in Betrieb genommen. Dabei könne es zu einer Rauchentwicklung kommen, so Solvay.