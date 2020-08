Stadtentwicklung in Rheinberg : Stadt plant Wohnmobilplätze und Auslauffläche für Hunde

Rheinberg Die Forderung ist alt, nun soll sie umgesetzt werden: Zwischen Bahnhof und Annaberg sollen künftig 20 Wohnmobile Platz finden. Und Hunde sollen hier frei laufen können.

Auch die Stadt Rheinberg soll endlich Wohnmobilstellplätze bekommen. Und nicht nur das: Auch eine öffentliche Hundeauslauffläche soll bald entstehen. Beides ist lange gefordert worden. Im Bau- und Planungsausschuss, der am Mittwoch, 2. September, 17 Uhr, in der Stadthalle tagt, stellt die Verwaltung ein Gesamtkonzept vor, das als drittes Projekt auch die Anlage von Kleingärten umfasst. All das soll entlang der Bahnlinie am Annaberg entstehen.