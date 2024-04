Photovoltaikanlage in Rheinberg-Alpsray Solarpark soll Mitte 2025 gebaut werden

Simon Schulz, Mitinvestor der an der Autobahn 57 in Alpsray geplanten XXL-Solaranlage, ist zuversichtlich, dass im Sommer 2025 mit dem Bau der Anlage begonnen werden kann. „Wenn alles glatt läuft, können wir im Spätsommer den Bauantrag stellen“, sagte Schulz am Montag. In jedem Fall will man dem Landwirt, der die Ackerflächen in Alpsray gepachtet hat, die Möglichkeit geben, seine Ernte in Ruhe einzufahren. Das sei ein Gebot der Fairness.