Klimaschutz : Geld für Solarmodule am Balkon

Rheinberg Stecker-Solarmodule liefern auch Strom, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Am 11. März gibt es eine Online-Informationsveranstaltung zum Thema, zu der man sich jetzt anmelden kann.

Bei der Kampagne „Solarmetropole Ruhr“ stehen in diesem Jahr Mieter und Eigentümer von vermieteten Mehrfamilienhäusern im Fokus. Die ersten zehn Balkon-Solarmodule oder Stecker-PV-Module, für die ein Förderantrag gestellt wird, erhalten einen Zuschuss von 100 Euro. Ein Stecker-Solargerät besteht aus bis zu zwei Standard-Solarmodulen und kostet etwa 350 bis 500 Euro. Es ist also günstiger als eine Photovoltaikanlage. Der mit dem Stecker-Gerät erzeugte Strom kann von verschiedenen Haushaltsgeräten wie zum Beispiel Fernseher, Kühlschrank und Waschmaschine genutzt werden. Dadurch drehe sich der Stromzähler langsamer und die Stromrechnung falle niedriger aus, teilt die Verbraucherzentrale mit. Ganz nebenbei werde auch der CO 2 -Ausstoß nachhaltig gesenkt.

Wichtig ist, dass die Stecker-Solargerät auf dem Balkon oder der Terrasse so angebracht werden, dass sie nicht im Schatten liegen. Die Solarmodule amortisieren sich in weniger als acht Jahren und sie funktionieren, so verspricht es die Verbraucherzentrale, in der Regel störungsfrei mindestens über einen Zeitraum von 20 Jahren. Bei einem Umzug können die Module problemlos mitgenommen und woanders montiert werden.