Im Kamper Hof in Rheinberg So war die Hochzeitsmesse im Kamper Hof

Bei den zwei Modenschauen am Mittag und am Nachmittag halfen Christiane Bindemann und Doris Krüger den Models und später den Messebesucherinnen, die auf der Suche nach einem Brautkleid waren, in den Traum in Weiß, von dem die verschiedensten Modelle an Kleiderständern auf der Bühne hingen. Hochzeitskleider mit und ohne Schleppe, aus Samt, und Seide, Tüll und Spitze, Chiffon und Mikado (ein fester Stoff). Kleider, die alle aus dem Geschäft „Wondervolle Brautmode“ an der Bismarckstraße in Moers-Meerbeck strammten, dessen Inhaber Sebastian Mörth ist. Und der wiederum ist Pächter des Kamper Hofes und Ausrichter der Messe.